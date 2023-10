La rassicurante ed esclusiva prima collezione di Phoebe Philo

Leggi su linkiesta

(Di martedì 31 ottobre 2023) Finalmente, l’attesa è finita: ladi, la A1, è arrivata. Per ora sugli schermi dei computer, solo online, senza nessuna sfilata fisica. Il suo ritorno, atteso come quello del Messia (ha lasciato la direzione creativa di Céline nel 2017, per poi scomparire dai radar), ha ovviamente infiammato gli entusiasmi dei fan e della critica di settore, mandando già sold out diversi pezzi. Unaeponima, prodotta in volumi minimali per questioni di sostenibilità ambientale con Lvmh come socio di minoranza, che si inserisce perfettamente nel solco del lavoro della designer inglese. La rielaborazione del guardaroba maschile con una sublime sartorialità applicata, gli accessori over nei volumi ma minimali nell’appeal, i dettagli ...