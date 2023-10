La mossa di De Laurentiis è preoccupante | ora Garcia trema davvero

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il futuro diè ancora una volta appeso ad un filo, con l’ultimadi Deche ora spaventa il tecnico francese. Non è più un segreto che la spedizione partenopea si stia rivelando un po’ troppo difficile per Rudi. Il francese, ad oggi, è infatti colmo di tensioni e di critiche da caricarsi in spalla, con la squadra azzurra che appare lontana parente di quella dello scorso anno. In particolare, i Campioni d’Italia sono ancora alla ricerca di un filotto di 3 vittorie consecutive in stagione, mai centrato fin qui dal Napoli. Dati che non fanno di certo sorridere i tifosi partenopei, imbestialiti contro il tecnico. Neanche un’emozionante rimonta contro il Milan è infatti bastata a placare gli animi dei supporter, dato che il tutto si è sviluppato solo grazie alla forza dei singoli ed in seguito a ...