La morte o la fuga | ecco i termini della resa dati ad Hamas

(Di martedì 31 ottobre 2023) In un momento come quello attuale che vede le forze israeliane avanzare nella striscia di Gaza con la ferma intenzione di chiudere i conti con i terroristi die si sentono le sirene di allarme suonare a fasi alterne e in ogni angolo dello Stato Ebraico bersagliato dai missili di fabbricazione iraniana, le poche notizie vere sono sommerse da quelle false o, peggio ancora, inventate da chi in un momento come quello attuale si inventa tuttologo. Soggetti che scrivono sui giornali o parlano in televisione senza avere un minimo di conoscenza del Medioriente e delle mentalità dei popoli che vivono in questo tormentato angolo di mondo. Ricordate la storia dello scorpione erana?, qui siamo in Medioriente. Questi soggetti, non ci sono ormai più dubbi, riescono sempre, misterofede, a trovare spazio sui ...