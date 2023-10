La morte di Stefano Cucchi Lo sfogo della sorella Ilaria | Roberto Mandolini Colpevole e salvato dalla prescrizione

(Di martedì 31 ottobre 2023) La Cassazione ha dichiarato prescritto il reato di falso per i carabinierie Francesco Tedesco già condannati in uno dei processi per ladi. I giudiciSuprema Corte hanno annullato senza rinvio riconoscendo il reato estinto per intervenuta. Nel processo di appello bis, nel luglio scorso,era stato condannato a tre anni e sei a...

La Cassazione ha dichiarato prescritto il reato di falso per i carabinieri Roberto Mandolini e Francesco Tedesco, già condannati in uno dei processi per ladiCucchi . I giudici della Suprema Corte hanno quindi annullato senza rinvio, riconoscendo il reato estinto per prescrizione, in relazione alla sentenza di appello bis che aveva ...

Morte Stefano Cucchi: Cassazione dichiara prescritta accusa per i ... Fanpage.it

La morte di Stefano Cucchi. Lo sfogo della sorella Ilaria: "Roberto Mandolini. Colpevole e salvato dalla Gazzetta del Sud

Martedì la Corte di Cassazione ha annullato le condanne per falso del maresciallo Roberto Mandolini e del carabiniere Francesco Tedesco nel secondo processo sull’omicidio di Stefano Cucchi, il giovane ...Si chiude dopo 12 anni, sette processi e tre inchieste la storia giudiziaria sulla morte del geometra romano. In carcere vanno Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro con l'accusa di omicidio ...