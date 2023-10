La morte di Matthew Perry ora diventa un mistero | “Il suo corpo non era impregnato d’acqua”

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ladell’attoreoraunLadi, avvenuta lo scorso sabato per presunto annegamento, oraun: ad avanzare dei dubbi sul decesso dell’attore di Friends è TMZ, la più importante testata di gossip americana. “lldinon è rimasto a lungo nella sua vasca idromassaggio prima di essere trovato morto per un apparente annegamento… il che aggiunge uno strato di pesanteattorno alla sua tragica” si legge sul sito. E ancora: “Fonti delle forze dell’ordine rivelano che ildinon era ...

diPerry: ecco cosa sappiamo in base alle ricostruzioni LadiPerry è stato come un fulmine a ciel sereno per tutti. Dalle ricostruzioni, l'uomo aveva avuto una giornata ...

La reazione degli altri 'Friends' alla morte di Matthew Perry AGI - Agenzia Italia

Addio a Chandler di 'Friends', è morto Matthew Perry - Tv - Ansa.it Agenzia ANSA

Matthew Perry è stato ritrovato nella grande vasca a idromassaggio all’aperto della sua casa di Los Angeles, sabato pomeriggio. Ad autopsia conclusa, la causa della morte non è stata dichiarata, in ...Matthew è stato il primo amico che ho conosciuto a Los Angeles quando mi sono trasferito lì. Avevo 21 anni e lui 16. Abbiamo fatto un pilot insieme. Siamo diventati davvero buoni amici e siamo stati ...