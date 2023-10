La Juventus rinnova a Nicolò Fagioli il contratto fino al 2028 nonostante la squalifica per il caso scommesse

Fagioli tornerebbe a disposizione di Massimiliano Allegri per l'ultima giornata di campionato, quando laincontrerà il 26 maggio il Monza allo Stadium. Come specifica il comunicato federale, ...

La Juventus rinnova a Nicolò Fagioli il contratto fino al 2028 ... Open

Juventus rinnova il contratto a Fagioli dopo la squalifica per le scommesse: stipendio aumentato al giocatore Virgilio Notizie

Il giovane centrocampista non potrà scendere in campo per 7, ma la Juventus ha ribadito la fiducia in lui. Prima a parole, ora anche con i fatti. Sì perché il club bianconero è pronto a rinnovare il ...Nessuna sanzione da parte del Giudice Sportivo nei confronti di Federico Gatti. Per il difensore della Juventus era stata chiesta la prova tv in seguito a un contatto di gioco, un pugno rifilato a Mil ...