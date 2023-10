... o considerazioni sul suo mancato entusiasmo : Pensa che ti, alla fine Adelmo ebbe un'... con ogni probabilità gli avrebbe quindi impedito di vedere in santa pace la partita tra Milan e, ...

La Juve ripensa a Patino. E l'Arsenal fissa il prezzo Calciomercato.com

Frosinone, la Juve 'ripensa' a Soulè e Barrenechea Quotidiano Sportivo

I motivi per cui non ha ancora segnato in questa stagione vanno ormai attribuiti a un unico fattore: la sfortuna, una sorta di maledizione soprattutto se si ripensa.Una super Inter La domenica della decima giornata di Serie A ha regalato ai tifosi e agli amanti calcio nostrano una certezza che si chiama Inter di Simone Inzaghi. I meneghini, nella sfida contro la ...