La Francia schiva la recessione Pil in crescita dello 0 | 1% nel terzo trimestre Attesa per il dato italiano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Rallenta leeconomica dellache neldell’anno non è andata oltre un + 0,1%. Il, diffuso oggi dall’istituto di statistica Insee, è in linea con le attese degli analisti ma configura una decisa frenata rispetto al + 0,6% del periodo aprile-giugno. A differenza della Germania, che lunedì haun primo segnale di blanda(- 0,1%), il Pil francese rimane, seppur leggermente, in positivo soprattutto grazie alla tenuta del consumo delle famiglie. Per l’intero anno il Fondo monetario internazionale stima unadell’1% a cui dovrebbe seguire nel 2024 un + 1,3%. A breve verranno diffusi anche i dati del Pile dell’intera area euro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.