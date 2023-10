La decontribuzione per le lavoratrici madri spetterà a 110mila donne con almeno tre figli e 570mila con due bambini

(Di martedì 31 ottobre 2023) La relazione tecnica della legge di Bilancio dà finalmente qualche numero sullaannunciata dal governo Meloni per lea tempo indeterminato. Lo sgravio contributivo, valido dal 2024 al 2026, sarà del 100% fino a un “massimo di 3000 euro annui” e senza limiti di reddito. Ma la durata dipenderà dal numero di. Lo sconto sui contributi per la quota a carico della lavoratrice dipendente (privata o pubblica) durerà infatti solo fino ai 10 anni del più piccolo se sono due, fino ai 18 anni del più piccolo per chi ne ha tre. Ma quante sono lecoinvolte? Quelle con tre o piùdipendenti private stabili solo, leagricole addirittura solo 390. Più numerosa la platea delle ...

In questa direzione vanno misure come lale donne dal secondo figlio e con l'asilo nido gratuitole famiglie dopo il primo figlio. L'obiettivo è quello di tornare a dare ...

L'importanza degli investimenti a sostegno della famiglia e le misure prioritarie in vista della Legge di Bilancio per incentivare la natalità e contrastare il fenomeno del cosiddetto inverno ...