La crisi nerissima dell' Ajax

(Di martedì 31 ottobre 2023) AGI - L', appena precipitato all'ultimo posto nel campionato olandese, ha annunciato la nomina di John Van't Schip come allenatore ad interim fino al terminea stagione. Il 59enne ex cta Grecia e centrocampista del Genoa e dei lancieri avrà il compito di risollevare i biancorossi 36 volte campioni d'Olanda reduci da cinque sconfitte consecutive in Eredivisie, record negativo per il club. L'ultimo ko è stato il 5-2 a Eindhoven di domenica sul campo del Psv. Sabato prossimo l'andrà a caccia del primo successo dal 24 agosto contro il Volendam. L'ex trequartistaa nazionale olandese, che a luglio poi assumerà un incarico da dirigente, sarà affiancato dagli assistenti Michael Valkanis e Hedwiges Maduro, già andati in panchina dopo l'esonero di Maurice Steijn. Nel CdA del club è ...