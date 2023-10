La basilica di Treviglio riapre ai fedeli con un dono speciale dal Vaticano

Leggi su bergamonews

(Di martedì 31 ottobre 2023). Dopo un anno di chiusura per importanti opere di efficientamento energetico, consolidamento strutturale e ripulitura degli affreschi, laSan Martino e Santa Maria Assuntale porte ai, e lo fa in grande stile. Venerdì 10 novembre alle ore 21, l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, presiederà la messa di riapertura con il rito di dedicazione dell’altare, in cui verrà inserita una preziosa reliquia proveniente dal, che al suo interno contiene alcuni frammenti di terra provenienti dalla tomba di San Pietro. “Il rito liturgico, che inizierà a luci soffuse, consisterà in due gesti molto significativi – ha spiegato il parroco, monsignor Norberto Donghi –. Il primo è l’inserimento della reliquia all’interno del marmo dell’altare: ...