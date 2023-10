Juventus | come giocherà senza Weah | le soluzioni di Allegri

(Di martedì 31 ottobre 2023) La vittoria conquistata in extremis contro il Verona, la terza consecutiva, è stata "macchiata" dall'infortunio muscolare accusato da Timothy. Lo statunitense, che ha riportato una lesione di basso grado del semitendinoso della coscia destra, sarà costretto ai box per gli impegni contro...

Allegri, Juve in pugno: come ha riconquistato il gruppo in questi mesi Tuttosport

Juventus, come si sostituisce Weah Allegri ha in serbo un'idea... Bianconera News

Dopo un periodo molto difficile, Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, ha fatto il suo ritorno a casa immerso dall'amore dei suoi cari ed è pronto a occuparsi della sua attività imprenditoriale ...Come ha dichiarato di recente il giornalista sportivo Daniele Longo sul suo profilo X un altro dirigente valutato dalla Juventus per sostituire Matteo Tognozzi è l'attuale direttore sportivo del Pisa ...