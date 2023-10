Juve - Vlahovic | prove di rinnovo

(Di martedì 31 ottobre 2023) - Lantus ha in programma ildi Dusan. Come riporta la Gazzetta dello Sport , il prolungamento del contratto del serbo è in cima alle priorità di Cristiano Giuntoli , che ha fissato un incontro con Dario Ristic , agente del giocatore, in questa settimana. ...

, PROVE DI RINNOVO - La Juventus ha in programma il rinnovo di Dusan. Come riporta la Gazzetta dello Sport , il prolungamento del contratto del serbo è in cima alle priorità ...

Gazzetta - La Juve aspetta i veri Chiesa e Vlahovic, ma c’è un altro Kean Tutto Juve

Se la Juve non dipende più da Chiesa e Vlahovic, allora può fare davvero paura Calciomercato.com

Dopo un inizio di stagione brillante ma interrotto da alcune problematiche fisiche, Dusan Vlahovic sta dedicando tutti i suoi sforzi per ritornare al top della forma, e la settimana che lo porterà a F ...La Juventus è in piena attività per il rinnovo dei contratti dei suoi giocatori. L'agente di Dusan Vlahovic incontrerà il club nella settimana che porta alla Fiorentina per discutere del prolungamento ...