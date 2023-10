Juve | ora Soulé va blindato | rinnovo al 2028 in corso

La capolista Torres èa 6 lunghezze di distanza. Finisce in parità lo scontro salvezza tra Vis ... reduce dal "colpaccio" di Catania, a - 2 dalla capolistaStabia, uscita vittoriosa dalla ...

JUVE ORA SEI SECONDA, MA CI VUOLE PRUDENZA Tutto Juve

ESCLUSIVA TJ - Bia (Ag. Cambiaso): "Desiderava la Juve, ora sogna lo scudetto. Mercato Lo voleva il... Tutto Juve

Per l'Inter la sua presenza in campo fu nociva e costò uno Scudetto già in tasca, ora il giocatore torna e per i nerazzurri è un vero incubo.Qualche ora di attesa e poi la Juve conoscerà la sua prima avversaria nella Coppa Italia 2023-24. Questa sera, infatti, si disputerà la partita tra Salernitana e Sampdoria valida per i sedicesimi di ...