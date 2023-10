Judo | collocazione stagionale insolita per gli Europei | in alcune categorie gli azzurri hanno bisogno di punti per Parigi 2024

Leggi su oasport

(Di martedì 31 ottobre 2023) L’Italia vuole chiudere alla grande un’annata estremamente positiva e si presenta con ambizioni importanti ai CampionatiIndividuali 2023 di, in programma nell’Arena Sud de France di Montpellier da venerdì 3 a domenica 5 novembre.nel calendario (dovuta alle date del Mondiale) per la rassegna continentale, che si disputa quasi sempre in primavera tra aprile e maggio. Proprio questa anomalia ha portato ad una decisione rilevante in ottica ranking olimpico per, visto che questiSenior assegneranno punteggio pieno (un massimo di 700per i vincitori) ma verranno inseriti comunque nel primo periodo di qualificazione a cinque cerchi. Grande occasione dunque per chi vuole incrementare il bottino ...