Joe Russo vs Martin Scorsese | il video sul boxoffice di Killers of the Flower Moon è caustico

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 31 ottobre 2023) Joeha lanciato una frecciatina a, con un esilarantesu Tiktok pubblicato dopo i primi non incoraggianti risultati diOf Theal botteghino; il regista di Avengers: Endgame ha postato sul proprio profilo la reaction a un precedente filmato in cuichiedeva al proprio cane, chiamato Oscar, di fare la faccia triste, come sarebbe richiesto ad un attore;nella seconda parte delincita a sua volta il proprio animale a fare lo stesso, chiamandolo Box Office (botteghino). #Endgame director Joeappears to take a swipe at“His dog is named Oscar … that’s really cute … meet Box Office’ ...