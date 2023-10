Jaguar Land Rover | il futuro è lo stabilimento di Nitra

Leggi su tuttotek

(Di martedì 31 ottobre 2023) Barbara Bergmeier, Executive Director of Industrial Operations di, conferma che asaranno prodotti veicoli elettrici entro la fine del decennio. L’impianto sarà riconfigurato per l’elettrificazione, nell’ambito dell’investimento di 15 miliardi di sterline destinato alla trasformazione di JLR La notizia arriva in seguito a quella sull’apertura del nuovo Future Energy Lab di JLR da 250 milioni di sterline a Whitley, nel Regno Unito, per sviluppare le EDU (Electric Drive Units) e per sostenere la trasformazione degli impianti di Halewood e Solihull dove saranno prodotti i modelli elettrici di prossima generazione.ha confermato che il suoall’avanguardia a, in Slovacchia, ...