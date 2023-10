Italia | scoppia il panico a bordo dell’aereo Ryanair | passeggeri sotto choc

Leggi su tvzap

(Di martedì 31 ottobre 2023)– È stata un’esperienza sconvolgente per idel volodiretto per Lamezia Terme. Chi era aha vissuto momenti di pura paura vedendo il fumo uscire da un’ala del velivolo. Di seguito tutti i dettagli sull’episodio. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Israele, la terribile notizia sulla giovane tedesca è appena arrivata Leggi anche: Paolo Fox, l’oroscopo del mese di novembre 2023: tutte le previsioni Trenta minuti di terrore per idel volodiretto a Lamezia Terme. Erano decollati a Bologna, quando all’improvviso ...