Italia Femminile | beffa finale | la Svezia pareggia 2 interiste titolari

Leggi su inter-news

(Di martedì 31 ottobre 2023)1-1 con lanelnel Gruppo 4 di UEFA Women’s Nations League. Adesso c’è poca speranza per la qualificazione alla fase successiva. SPERANZA – Alle 18:30 si è giocato lo scontro diretto tra, terminata 1-1. A segnare per le azzurre è stata Valentina Giacinti su assist di Manuela Giugliano. Le nerazzurre Bonfantini e Cambiaghi sono partite. Entrambe, però, sono state sostituite nel, rispettivamente al 81? e 88? della ripresa. Dopo le ultime due uscite, terminate entrambe con due sconfitte contro Spagna e, non c’era molta fiducia per ottenere un risultato positivo. Nonostante ciò, le azzurre sono riuscite a portare a ...