It follows in streaming

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il film legale completo è disponibile in italiano su Itunes, Chili, Timvision. Per ogni piattaformascopri se puoi guardare in abbonamento, noleggio, acquisto con prezzi per la versione SD, HD e 4K e con audio e sottotitoli in italiano (ITA) e inglese (ENG). INSU: ABBONAMENTO NOLEGGIO ACQUISTO INSU: Itunes Non disponibile 3.99 € (HD) 3.99 € (HD) INSU: Chili Non disponibile 2.99 € (SD, HD) 7.99 € (SD, HD) INSU: Timvision Guarda Ora Non disponibile Non disponibile Powered by Filmamo Regia: David Robert MitchellGenere: HorrorAnno: 2014Paese di produzione: Stati Uniti d’AmericaAttori: Maika Monroe, Keir Gilchrist, Olivia Luccardi, Lili Sepe, Daniel Zovatto, Jake WearyDurata: 100 ...

They Follow: David Robert Mitchell e Maika Monroe lavoreranno al sequel di It Follows A distanza di otto anni da It Follows, la Neon ha deciso di realizzare ... - Voto 10 - Notizie sul cinema: film, a ...Si tratta di una buona notizia per tutti gli appassionati del genere. Il cult del 2014 raccolse un buon successo di pubblico (15 milioni di dollari di incassi) e un discreto seguito nonostante la ...