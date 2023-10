Israele | scatta fase 3 verso Gaza City | Netanyahu | Nessuna tregua | è tempo di guerra | Putin | La Pax americana non esiste più

(Di martedì 31 ottobre 2023) Inla3 dell'assedio su, assicura da Tel Aviv il presidente dello Stato ebraico. Dopo oltre tre settimane di bombardamenti aerei sulla città e le aree limitrofe, l'Idf ha iniziato a penetrare fisicamente nei territori palestinesi, seguendo un fronte concentrico via

... COME DA LINKS CHE SEGUONO, RILEVANDO CHE LO STATO IN ARGOMENTO E' SOTTO L'INFLUENZA NEGATIVA E PRESSANTE DELLA RUSSIA NEO NAZISTA: In Daghestanla caccia all'ebreo. Scintille- ... la ...

Scatta la fase tre: i tank israeliani entrano a Gaza Ticinonline