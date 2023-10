Israele-Palestina | perché l' Onu ha fallito la sua missione di pace

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) La retorica diffusa vuole che l'Organizzazione delle Nazioni Unite, istituita nel 1945, si sia resa necessaria per l'evidente fallimento della precedente esperienza della Società delle Nazioni. Questa Società, creata subito dopo il primo conflitto mondiale, si era infati dimostrata tanto inefficace e fallimentare da non riuscire ad evitare la tragica replica di quella prima immane catastrofe. A ottanta anni dalla sua fondazione conviene però chiedersi se l'ONU abbia adempiuto ai suoi compiti, che oltre allae alla risoluzione per via diplomatica dei conflitti, erano quelli di garantire i diritti e la libertà di tutti gli esseri umani, come recita la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che, approvata nel 1948, ne costituisce la Carta fondativa. La domanda è in verità alquanto retorica: l'ONU non solo non è stato in grado di prevenire o risolvere i mille ...