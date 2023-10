Israele non vede un accordo vicino per il rilascio degli ostaggi

Cosa distingue le vittime del terrorismo islamico indalle vittime curde e yazide in Siria ... rivolgendosi a Zerocalcare, in un articolo che analizza la decisione del disegnatore di...

Nyt: ‘Israele non intercettava i leader di Hamas da un anno Il Fatto Quotidiano

Le tv di Israele non diffondono il video degli ostaggi - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Di Marco Ventura Tre donne disperate siedono contro un muro di maioliche bianche e solo una, quella in mezzo, Daniel Aloni, parla dritta in una telecamera. Alla sua destra, Yelena Trupanov annuisce so ...in stato di mancanza di tenerezza e probabilmente non faceva parte delle arpie sinistroide che boicottano i prodotti in provenienza d’Israele…Positivo, tutto sommato… molto positivo. -“Aha” – pensò il ...