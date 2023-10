Israele | Netanyahu | “Nessun cessate il fuoco Questo è il momento della guerra”

(Di martedì 31 ottobre 2023)in conferenza stampa ha detto: “ilè il” Nell’ultima conferenza stampa, Banyaminha detto: «C’è un tempo per la pace e un tempo per la. Ora è tempo di. Ogni Paese civile dovrebbe stare dalla parte die richiedere il rilascio degli ostaggi a parte di Hamas senza condizioni,non cesserà il». Ha poi aggiunto: «È tempo di decidere se siamo disposti a lottare per un futuro di speranza e promessa, o arrenderci alla tirannia e al terrore», ha detto il premier israeliano definendo l’attacco di Hamas contro...

... un think tank ben noto per essere la lobby del Qatar negli Usa, in una mossa senza precedenti per un diplomatico americano, incolpò apertamente. Nel 2015, quandoera in corsa per ...

Netanyahu: "È il tempo della guerra", nessuna tregua - Cisgiordania: esercito Israele demolisce casa di un leader Hamas - Cisgiordania: esercito Israele demolisce casa di un leader Hamas RaiNews

L'urlo delle rapite contro Netanyahu, tank verso Gaza City Agenzia ANSA

Di Davide Frattini Hamas diffonde un video di tre donne ostaggio. I tank nei quartieri di Gaza City Il capo del Mossad in Qatar per negoziare sui prigionieri. L’Onu il livello di distruzione è… Leggi ...Altra notte di combattimenti sulla Striscia, colpire diverse città. Hamas è pronta allo scambio dei prigionieri, Netanyahu fa muro e annuncia la terza fase del conflitto ...