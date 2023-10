Case bruciate, vetri rotti e qualche foro di proiettile sulle finestre blindate. Questa comunita' israeliana vive a due chilometri dalla Striscia di Gaza. 31 ottobre 2023

Israele, il dolore dopo il massacro nella comunita' di Nir Oz - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Israele, il dolore dopo il massacro nella comunita' di Nir Oz - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Case bruciate, vetri rotti e qualche foro di proiettile sulle finestre blindate. Questa comunita' israeliana vive a due chilometri dalla Striscia di Gaza.Sono le due facce della stessa medaglia: il prezzo altissimo che l’infanzia sta pagando nell’atroce conflitto Israele-Hamas, come in ogni altra guerra. E non c’è differenza di religione, popolo o ...