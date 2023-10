Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Uccisi due militari israeliani 20enni Hamas | «Colpiti campi profughi | molte vittime»

(Di martedì 31 ottobre 2023) Le ultime news di martedì 31 ottobre sullatra, in diretta. Fonti palestinesi: 50 morti in raid notturni. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Wafa tra i morti anche molti bambini nei diversi attacchi a edifici civili

...comandante del Battaglione Centrale Jabalya di, che ha condotto l'attacco del 7 ottobre in. Nell'attacco sono crollati i tunnel sotterranei trascinandosi diversi edifici vicini".

Duri combattimenti fra l'esercito e Hamas. Distrutto il campo profughi di Jabalia, morti Agenzia ANSA

È stato bombardato il più grande campo profughi di Gaza Il Post

Non è chiaro quanti ostaggi sarebbero liberati né quando né di quale nazionalità (molti degli oltre 200 ostaggi catturati il 7 ottobre da Hamas in Israele hanno la doppia nazionalità israeliana e ...Quale deve essere l’Europa in questo scenario, nella situazione resa ancora più drammatica non solo dall’invasione russa in Ucraina anche dalla guerra tra Hamas e Israele… Ne discutono in Agenzia ...