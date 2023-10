Israele | guerra lunga ad Hamas | no a cessate il fuoco | nodo ostaggi

(Di martedì 31 ottobre 2023) Quella dicontronon sarà una“breve o facile”. Ma lo Stato ebraico, impegnato nell’operazione di terra a Gaza che si fa sempre più pressante e sempre più estesa, schiera la sua “macchina inarrestabile” deciso a combattere un conflitto che “non ha iniziato ma che vincerà”. Tutto senza cedere di un millimetro sulilinvocato a gran voce dalla comunità internazionale – ma non dagli Usa -, opponendo anzi un netto ‘no’ agli appelli e aprendo al massimo all’ipotesi di una “pausa temporanea” per portare glifuori dalla Striscia, veroancora difficile da sciogliere e con scenari dall’esito incerto. Questo il quadro delineato dai vertici israeliani nella serata di ieri, quando il premier Netanyahu e i suoi ministri sono tornati ...

BEIRUT " Alza le braccia Walid Jumblatt quando gli chiediamo se il Libano può sfuggire a un destino di: "Ci stiamo provando. Ma cosa possiamo fare Gli americani hanno smesso di fare politica e ora mandano le portaerei", dice seduto nell'androne della sua antica residenza nel quartiere di ...

Si combatte a Gaza. OMS: "Catastrofe sanitaria". Distrutto campo profughi Jabalia, decine di morti - Valico Rafah domani aperto per trasferire 81 feriti in Egitto - Valico Rafah domani aperto per trasferire 81 feriti in Egitto RaiNews

Unicef: "Gaza è il cimitero per migliaia di bambini" | Hamas: "Nei prossimi giorni libereremo alcuni ostaggi" | Usa inviano altri 300 soldati in Medioriente TGCOM

Sfruttando la guerra in corso e in previsione del suo epilogo, Israele dovrebbe cioè valutare come opzione preferibile lo spostamento dei palestinesi di Gaza nella penisola del Sinai, in Egitto.In un documento del dicastero dell'Intelligence del governo Netanyahu vengono ipotizzati degli scenari per il post guerra. Ma l'unico consideratato "sicuro" prevede lo spostamento dei gazawi in "nuove ...