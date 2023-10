Israele | ambasciatore con stella di Davide all’Onu | “Hamas come nazisti”

(Di martedì 31 ottobre 2023) Gilad Erdan,di, indossa lagialla die accusa il Consiglio di Sicurezza. “Alcuni di voi non hanno imparato nulla negli ultimi 80 anni. Alcuni di voi hanno dimenticato perché è stato creato questo organismo”, dice rievocando il nazismo e stigmatizzando la mancata condanna esplicita degli attacchi condotti dalo scorso 7 ottobre. Il Consiglio non ha adottato nessuna risoluzione sinora sul tema. “Da oggi in poi, ogni volta che guarderete me ricorderete cosa significa rimanere in silenzio davanti al male”, dice appuntandosi sulla giacca lache iutilizzavano per identificare gli ebrei. “i miei nonni ei nonni di milioni di ebrei, io e il mio team ...

...anche in, per l'uso della stella gialla di David come forma di protesta. Durante l'ennesimo incontro di emergenza (e scontro) in Consiglio di Sicurezza sulla situazione a Gaza, l'...

L'ambasciatore Usa in Italia: «Israele ha tutto il diritto di difendersi da Hamas ma deve rispettare i civili» - 24+ 24+

L’annuncio dei due artisti, autori del manifesto dell’edizione 2023, dopo le polemiche per il patrocinio dell’ambasciata di Israele e la decisione di disertare di Zerocalcare e FumettiBrutti. Il fes ...Le dimissioni di un direttore in protesta con la posizione su Israele è un segnale, che arriva mentre il fronte yemenita entra in guerra. Anche per questo l’ambasciatore Gilad Erdan si è presentato al ...