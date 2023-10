Allerta a Eilat per intrusione velivolo ostile Nella città di Eilat, nel sud di, sono scattate le sirene diper "l'intrusione di un velivolo ostile". Lo hanno reso noto le Idf. ...

Israele, allarme a Eilat, 'intrusione velivolo ostile' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Israele, allarme a Eilat, 'intrusione velivolo ostile' La Prealpina

Allerta a Eilat per intrusione velivolo ostile Nella città di Eilat, nel sud di Israele, sono scattate le sirene di allarme per “l’intrusione di un velivolo ostile”. Lo hanno reso noto le Idf. Secondo ...AGI - "C'è un tempo per la pace e uno per la guerra: questo è il tempo della guerra". Così il primo ministro israeliano, Benjamyn Netanyahu, mentre Tel Aviv amplia in modo sempre più significativo la ...