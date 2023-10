... Redazione Sardegna Live "Dasono assessore, nessuno studente idoneo è rimasto privo di ...dei costi scaturito a seguito dell'aumento dell'importo delle borse e all'incremento della soglia, ...

Isee, quando un figlio maggiorenne fa nucleo familiare solo Orizzonte Scuola

Isee a pagamento Quando si paga la DSU e quando è gratis Disabili.com

Un principio teoricamente corretto crea però delle distorsioni nella pratica: quando si fissa un determinato livello di reddito o di patrimonio, personale o familiare come l'ISEE, come condizione per ...A Novembre 2023, l'erogazione dell'Assegno unico sarà effettuata nella seconda metà del mese, precisamente nei giorni 16, 17 e 18, per coloro che ne sono già beneficiari. In caso di variazioni o se la ...