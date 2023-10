Iron Man | la spiegazione del perché Tom Cruise non ha interpretato l' eroe Marvel in un libro

- Pubblicità - Prima che i Marvel Studios lanciassero l' MCU condel 2008, la maggior parte dei film Marvel erano distribuiti da studi come 20th Century Fox e Sony Pictures . Alcuni si sono rivelati degli ottimi prodotti - Spider -e X - Men - altri ...

Iron Man: la spiegazione del perché Tom Cruise non ha interpretato ... Movieplayer

Iron Man: Kevin Feige rivela finalmente perché Tom Cruise non ha ... Cinefilos.it

Il nuovo libro sui retroscena dei Marvel Studios rivela il motivo per il quale Tom Cruise non ha interpretato Iron Man negli anni '90.Sardar Vallabhbhai Patel, commonly known as the Iron Man of India, was a prominent political leader, lawyer, and statesman during the Indian independence movement. Born on October 31, 1875, Patel ...