Iran | cure negate alla Premio Nobel per la Pace | “Si rifiuta di indossare il velo”

Leggi su velvetmag

(Di martedì 31 ottobre 2023) A poco più di un anno dmorte di Mahsa Amini per mano della ‘polizia morale’ e delle rivolte contro l’obbligo delfemminile, inl’oppressione è sempre più forte. In primo luogo per le donne, i giovani e le minoranze etniche. Come se non bastasse, in questi giorni, dal 2 novembre, l’assumerà, fra le polemiche, la presidenza di un forum sui diritti umani delle Nazioni Unite. Il 28 ottobre è morta Armita Garawand, la 16enne in coma dopo essere stata pestata nella metropolitana perché non indossava il. Ora arrivano brutte notizie circa laper la2023, Narges Mohammadi. Per la seconda volta in 15 giorni, scrive sui social il blog francese Lettres de Teheran, dedicato alle vicendeiane, “le ...