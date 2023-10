Iran | a Roma la veglia in memoria di Armita Geravand

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Si è svolta all'esterno dell'ambasciataiana la fiaccolata indella giovane, la sedicenne deceduta il 28 ottobre a Teheran. La ragazza, già dichiarata cerebralmente morta lo scorso 22 ottobre, era finita in coma il primo dello stesso mese a seguito di un pestaggio da parte della polizia del regime per non aver indossato correttamente il velo in metropolitana. La fiaccolata è stata organizzata dall'associazione “Nessuno tocchi caino”, famosa per la sua battaglia contro la pena di morte nel mondo, e ha visto la presenza di alcuni esponenti politici e della società civile. Tra i primi, si segnalano i senatori di Fratelli d'Italia Giulio Maria Terzi ed Ester Mieli, il presidente della commissione sulle tematiche del Medio Oriente, in quota Italia Viva, Gennaro Migliore e l'ex presidente della ...