“Io so bene che tu…” Grande Fratello | l’uscita choc di Signorini su Beatrice | proteste del pubblico

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 31 ottobre 2023), la battutaccia di AlfonsosuLuzzi. Negli ultimi giorni l’attrice ha preso definitivamente le distanze da Giuseppe Garibaldi dopo le numerose critiche e accuse lanciate da quest’ultimo nei suoi confronti. Inoltre c’è stato uno ‘strano’ e sospetto avvicinamento di Massimiliano Varrese a. Molti, dopo i violenti scontri tra i due, sospettano che si tratti di un piano studiato a tavolino per arrivare in fondo. MaLuzzi è al centro di tante altre dinamiche, come quella che la vede coinvolta con Alex Schwazer che sostiene di essere ‘l’oggetto del desiderio’ dell’attrice. L’atleta aveva chiesto al GF il filmato in cuisi sarebbe dichiarata a lui, ma dopo un’attenta analisi delle riprese Alfonso ...