Inzaghi numeri da scudetto Solo un ex Inter ha iniziato meglio di lui – TS

Leggi su inter-news

(Di martedì 31 ottobre 2023)primo in campionato e nel girone di Champions League, non era mai partito così bene all’. Sono venticinque i punti ottenuti fin qui dopo dieci giornate: secondo quanto riportato da Tuttosport,un ex allenatore dell’è riuscito ad avere una partenza migliore. CHE INIZIO – Quelli di Simonesonoda. Mai, nei suoi tre anni da allenatore dell’, il tecnico piacentino aveva ottenuto una partenza del genere: primo in classifica in Serie A dopo dieci giornate e primo nel girone di Champions League dopo le prime tre gare. Così dopo aver collazionato 21 punti nel campionato ’21-22 e 18 in quello ’22-23, ecco l’ulteriore step in questo torneo con già 25 punti messi in cascina. Una partenza sprint, in linea, ...