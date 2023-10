Inzaghi mago delle punte | Thuram sopra le aspettative dell’Inter – CdS

Leggi su inter-news

(Di martedì 31 ottobre 2023) Anchedà ragione a. L’allenatorevalorizza anche il nuovo attaccante. Lo spiego il Corriere dello Sport. SEGRETO –caratteristiche da killer in area di rigore di Lautaro Martinez eravamo già tutti ben consapevoli. Meno sapevamo, invece, di come sarebbe andata per Marcusnel suo primo anno all’Inter. Per ora il francese, già a quota 5 gol (quasi tutti decisivi), sembra aver di gran lunga superato le inizialittutto considerando che non nasce come bomber vero e proprio, bensì come un esterno offensivo.si era accentrato in mezzo al campo solo nell’ultima stagione al Borussia Moenchengladbach, dove aveva dato ottimi segnali anche a livello di numeri realizzativi: 16 centri in 32 apparizioni. ...