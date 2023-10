Inter-Roma | punita la contestazione a Lukaku | ammenda alla società!

(Di martedì 31 ottobre 2023)fa ancora discutere a distanza di giorni, sia per il botta e risposta tra la Lega Serie A e Mourinho che per le tante polemiche pre-partita sul ritorno dia San Siro. Proprio su questo secondo punto si è espresso il Giudice Sportivo, multando la società nerazzurra per i cori rivolti al belgasi è giocata domenica alle 18 con vittoria portata a casa dsquadra di Simone Inzaghi grazie al gol di Marcus Thuram. Le polemiche legate al match sono ancora tante, dpolemica di José Mourinho con la Lega Serie A al tanto chiacchierato ritorno per la prima volta da avversario a San Siro di Romelu, multata la società nerazzurra: le motivazioni del ...

Multa all'per i cori dei tifosi contro Lukaku , ammende anche per, Milan e Napoli . B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania ...

Trevisani: “Inter-Roma domenica per volere delle tv, ovvio e giusto. Ci vuole coraggio a…” fcinter1908

Comunicate le decisioni prese dopo la 10^ giornata di Serie A, in cui si è giocato il big match tra Inter e Roma a San Siro Il Giudice Sportivo della Serie A ha comunicato le decisioni prese dopo ...Alessandro Nesta, allenatore della Reggiana, ha parlato in conferenza stampa prima della partenza per Genova dove domani alle 15 affronterà il Genoa in una gara valida per la Coppa Italia Frecciarossa ...