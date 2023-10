Inter | piace tanto un attaccante del Lecce

Piotr Zielinski obiettivo di mercato dell'. È la novità di mercato degli ultimi giorni, come riporta Tuttomercatoweb. Zielinskiall'La società nerazzurra, storicamente attenta ai colpi a parametro zero, ha riallacciato i contatti con l'entourage del centrocampista polacco. Classe '94, al Napoli dal 2016, è in ...

Inter, occhi in casa Lecce: piacciono due giocatori Calciomercato.com

Napoli e Milan, il problema è la difesa. L’Inter è uno spettacolo, la Juve ora piace la Repubblica

Florian Wirtz piace a numerosi club in giro per l'Europa. Dal Barcellona al Manchester City passando per il Chelsea. Chi sicuramente sta pensando seriamente all'acquisto del calciatore tedesco è il ...Piotr Zielinski obiettivo di mercato dell'Inter. È la novità di mercato degli ultimi giorni, come riporta Tuttomercatoweb. Zielinski piace all'Inter La società nerazzurra, storicamente attenta ai colp ...