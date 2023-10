Inter | dalle parole ai fatti | il punto su rinnovo di Lautaro

La 'ThuLa' incanta e trascina i vicecampioni d'Europa, con Lukaku ormai spazzato viasuper ...ha conquistato subito i cuori del pubblico di San Siro e ha già partecipato a 12 reti dell'in ...

Le cose da sapere su Inter-Roma AS Roma

Inter - Roma (1-0) Serie A 2023 la Repubblica

Zefi torna a disposizione dell’Inter, anche se non per il livello ambito dallo stesso talento irlandese. Il ritorno in campo, al gol e alla vittoria potrebbe essere un nuovo inizio nonostante quanto s ...il riconoscimento assegnato annualmente dal periodico francese France Football, della sua lunga carriera frutto, principalmente, del successo al Mondiale con la sua Nazionale. Messi gioca negli Stati ...