Infuria la guerra a Gaza Raid di Israele su un campo profughi | Ucciso un leader di Hamas

(Di martedì 31 ottobre 2023) Scontri feroci nella Striscia ditra le forze israeliane e le milizie di, mentre il gruppo palestinese denuncia una nuova strage incondotti contro ildi Jabalia, nel nord dell'enclave. Carri armati di Tel Aviv, hanno attraversato il villaggio di Beit Lahia nel nord della Striscia die per raggiungere la via di Al-Nasr, una delle principali arterie di, dove si sono svolti pesanti scontri a fuoco tra l'Idf e i miliziani di. Il ministero degli Interni di, da parte sua, ha riferito che le forze israeliane sono entrate nel nord-ovest die sono presenti ad Al Karama, un quartiere a nord diCity, e in Salah al-Din Street, l'autostrada principale ...

Louis Raphael Sako, lancia in un messaggio ai fedeli "in questo momento difficile e con lacheda più di un anno tra Russia e Ucraina e adesso anche in Terra Santa". Leggi su Agenzia ...

Dovremmo ripeterci ogni giorno, prima di pronunciare giudizi, prima di decidere di rimanere inermi invece di chiedere in maniera compatta la pace, in una guerra terroristica innescata in un momento in ...