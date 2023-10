Inflazione ad ottobre a +1 | 8% | valore più basso dal 2021

Leggi su panorama

(Di martedì 31 ottobre 2023) A, secondo le stime dell'Istat, l'evidenzia un netto calo, scendendo a +1,8%, dato che non si registrava da luglio(+1,9%) e che si confronta con il +5,3% di settembre. La drastica discesa del tasso disi deve in gran parte all'andamento dei prezzi dei beni energetici, in decisa decelerazione tendenziale a causa dell'effetto statistico derivante dal confronto con2022, quando si registrarono forti aumenti dei prezzi. Un contributo al ridimensionamento si deve inoltre alla dinamica dei prezzi dei beni alimentari (da +7,7% a +5%). Secondo le stime preliminari "nel mese di2023 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,1% su base mensile e un aumento ...