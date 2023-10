Industria Italiana Autobus | l’appello di Gianfranco Rotondi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Alla vigilia della convocazione del tavolo ministeriale su, ritengo doveroso dare un riscontro alla sollecitazione del sindacato per una permanenza di Leonardo nell’assetto societario e dunque per la conferma di un assetto pubblico dell’azienda“. Così in una nota il deputato irpino,. “Intanto mi sembra un buon risultato poterci vedere al ministero senza una condizione di emergenza finanziaria, che notoriamente si profilava. L’unità delle parti sociali e della rappresentanza parlamentare ha prodotto un duplice risultato: la tempestiva convocazione del tavolo per il 15 dicembre , e – speriamo- il rifinanziamento necessario alla prosecuzione della attività dell’azienda. Ho incontrato sul tema il ministro Adolfo Urso e l’ho trovato ...