Indetti i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Provinciale per il 20 dicembre

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Provincia Nino Lombardi ha infatti firmato il Decreto n. 154 del 31 ottobre 2023 di convocazione delle Elezioni per mercoledì 202023. Il relativo Decreto è stato ufficialmente trasmesso al Prefetto e ai Sindaci del Sannio. Il voto per ildelè disciplinato dalla legge n. 56 del 2014 e dalle “Linee guida” del Ministero dell’Interno con la Circolare n, 32/2014. Tali norme dettano le fasi e gli adempimenti per il voto e cioè: l’esercizio dell’Elettorato attivo riservato esclusivamente ai Sindaci e ai Consiglieri comunali in carica; la determinazione del Corpo Elettorale (presumibilmente 960 sono gli aventi diritto); l’Elettorato passivo; la suddivisione dei Comuni per fasce demografiche (in base al Censimento ufficiale della popolazione ...