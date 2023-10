Incidenti Marsiglia | Lione chiede di rigiocare in campo neutro

Grosso su Instagram dopo gli incidenti in Marsiglia-Lione: «Una tragedia» Corriere della Sera

Francia sotto shock dopo il caos di Marsiglia e il ferimento di Grosso. In campo il governo La Gazzetta dello Sport

PARIGI, 31 OTT - L'Olimpique Lione ha chiesto sanzioni dopo i gravi incidenti accaduti domenica sera a margine della partita contro il Marsiglia, definitivamente annullata, al termine della 10a giorna ...Tanta paura, ma anche un sospiro di sollievo per un serio pericolo scampato. Fabio Grosso parla per la prima volta in seguito agli incidenti di domenica 29 ...