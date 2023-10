Incendio IPSIA – Provincia al lavoro per ripristinare la normalità

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 31 ottobre 2023) (Cittadino e) Perugia 31 ottobre 2023 – “Sono state attivate le assicurazioni della scuola e del nostro Ente”. E’ quanto ha dichiarato Erika Borghesi consigliera con delega all’edilizia scolastica delladi Perugia che ieri, insieme dirigente servizio manutenzione edilizia Andrea Moretti, si è recata all’Marcono-Cavour-Pascal per verificare i danni che ha subito la scuola, in seguito all’avvenuto sabato 28, che ha interessato la parte più vecchia dell’Istituto collocata al piano terra. “L’è partito dalla stanza del DSGA – ha dichiarato Borghesi -, poi fuliggine e fumo si sono propagati nelle stanze attigue e nel corridoio della struttura. In minima parte sono state interessate le aule del piano superiore. Vista la situazione si è reso necessario coinvolgere ...