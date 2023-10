Incendio Domato Presso Azienda Smaltimento Rifiuti | Nessun Pericolo per la Salute Pubblica

(Di martedì 31 ottobre 2023) Pescara - Nella notte, unè scoppiato all'interno delle installazioni della ditta Terraverde a Città Sant'Angelo,specializzata nello stoccaggio edei. Fortunatamente, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che hanno inviato tre squadre sul luogo, ha consentito di domare le fiamme e di bonificare l'area senza che si verificassero pericoli per la. La fonte dell'sembra essere stata un cumulo digià trattati, situato nel piazzale esterno dell'. Al momento, le cause dell'non sono ancora state chiarite. Dopo aver ricevuto l'allarme dalla Prefettura, il sindaco di Città Sant'Angelo, Matteo Perazzetti, si è recato immediatamente sul ...

L'è statoe sono in corso le operazioni di bonifica e le indagini per ricostruire quanto avvenuto e le cause del rogo.

Casteldaccia, domato nella notte l'incendio che ha lambito le case e ha raggiunto l'autostrada PalermoToday

Spaventoso incendio a Casteldaccia, chiusa l'autostrada ed ... Bagheria News

Massa, diversi interventi dei vigili del fuoco. Una persona portata fuori dalla propria abitazione. Tegole staccate, pannelli solari divelti e diversi alberi caduti ...Un incendio è scoppiato al terminal Traghetti a Genova, ma è stato prontamente domato dai vigili del fuoco che hanno anche soccorso le tre persone intossicate. A causa del fumo che ...