Incendio al porto | immagini terrificanti Gravi tre intossicati

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 31 ottobre 2023) Vigili del Fuoco in azione a GenovaSi è sviluppato unal terminal dei traghetti deldi Genova. Tre persone erano rimaste bloccate e sono state salvate dai vigili del fuoco. Si tratta di tre uomini, rimastie sottoposti a sedute di camera iperbarica al policlinico “San Martino“. Non sono in pericolo di vita. Il fumo denso aveva invaso il terminale e il vicino centro commerciale, che è stato fatto evacuare tempestivamente. (continua)Leggi anche: Malori improvvisi tra il personale del 118, che succede Il video dei soccorsi: L'articolo proviene da The Social Post.