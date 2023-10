“In paese lo sanno tutti” Ida Platano | difficile adesso fare finta di niente | bomba sull’ex UeD

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ida, gira una nuova voce. O meglio, ora gira con molta insistenza. La ex dama di Uomini e Donne non l’ha ancora confermata o smentita e questo non fa che alimentare i gossip sul suo conto e quello del suo fidanzato, Alessandro Vicinanza. Anche lui resta in religioso silenzio sull’argomento e come Ida continua a essere attivo sui social ma senza proferire parola su quanto si sta mormorando. Circa un anno fa la coppia aveva deciso di lasciare insieme lo studio di Maria De Filippi per vivere la loro storia d’amore lontano dai riflettori. E tutto sembrava andare a gonfie vele, con tanto di grandi progetti in cantiere come confermato da entrambi a settembre, quando sono tornati a Uomini e Donne come ospiti per parlare della loro relazione. Nel dettaglio, ex dama ed ex cavaliere avevano anticipato di pensare seriamente alla convivenza: finita la scuola del figlio ...