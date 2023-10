In Italia non c’è cultura meteorologica | ma si può ancora rimediare

Leggi su linkiesta

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il nubifragio ha causato danni e vittime, ma “era solo allerta gialla”. Quante volte, dopo eventi meteo estremi, abbiamo sentito questa frase? Nel caso della terribile alluvione del settembre 2017 a Livorno, l’allerta della Protezione civile fu arancione ma anche in quel caso le polemiche non mancarono. Un’allerta rossa avrebbe potuto evitare la tragedia? Siamo consapevoli che anche nell’allerta gialla vengono menzionate le possibili perdite di vite umane per cause incidentali? Sappiamo che, anche con un’allerta meteo in vigore, il temporale può scatenarsi nel paese di fianco e lasciare all’asciutto il nostro?? La confusione su cosa sia un’allerta meteo, su cosa significhino i colori che la contraddistinguono e su come ci si debba comportare è purtroppo diffusa in modo capillare nel nostro Paese e spesso ci si trova del tutto impreparati a gestire una situazione di emergenza. Gli ...