Imprenditoria e Wellness | Raffaele Grimaldi tra fitness e lifestyle

Leggi su danielebartocciblog

(Di martedì 31 ottobre 2023)e un nuovo metodo tra. Un libro, I 5 si, che racconta un viaggio interiore. Una catarsi necessaria per superare i propri traumi. Pagine che parlano di coraggio, di sudore, sacrificio e perseveranza. Sono le pagine scritte da un uomo che non si arrende mai, nato e cresciuto in una periferia che spesso non lascia scampo e che, a distanza di anni, è riuscito a esportare il proprio brand in Europa, attraverso l’impegno costante. Sono le pagine scritte da un figlio, un padre, un marito, un amico, un imprenditore, un personal trainer. Un libro che racconta una vita spesa ad inseguire un sogno, una lotta continua verso una metà che sembra sempre più vicina. Una raccolta di esperienze, desideri, battute d’arresto e riprese. Un libro che parla di ...